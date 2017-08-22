中信金融管理學院攜手大前研一 獨家傳授麥肯錫商管課程

中信金融管理學院今日與大前研一創立的BBT簽署合作協議，正式成為國際戰略夥伴，未來中金院將享有大前研一官方授權資源，學習BBT獨特教學方法，為台灣教育注入新元素。(圖/中信金融管理學院提供)

全球知名趨勢大師大前研一創立的大學、研究所與多元教育平台，將攜手中信金融管理學院投入台日金融人才培育！中信金融管理學院今(22)日與大前研一創立的株式會社Business Breakthrough（BBT）簽署合作協議。未來中金院師生不僅享有BBT官方授權的數位商管課程資源，還有機會向國際級顧問公司麥肯錫、早稻田大學等大師學習，成為大前研一的學生。

BBT董事伊藤泰史事務總長代表大前研一，專程來台與中信金融管理學院施光訓校長簽署戰略合作協議，伊藤泰史總長透露自己是中國信託銀行子行日本東京之星銀行（Tokyo Star Bank）的客戶，因此樂見台日學術合作，培養更多國際企業菁英。面對全球化價值鏈潮流，希望透過與其他跨國企業進行交流學習，期盼中金院扮演台日企業的橋樑，提升產學交流；施光訓校長推崇大前研一博士是世界級管理大師，中信金融管理學院則擁有優質的金融學術與實務師資，雙方合作可望擴大台日創新金融議題的研究與開發，「結合BBT資源，我們要讓未來國際金融家進入職場前，就能站在巨人的肩膀看世界！」施校長強調，能夠獲得大前研一大師的認同結盟，象徵中信金融管理學院辦學成果受到肯定。

專精高階經理人教育的BBT大學，將同步日本提供大前研一領軍超過1萬小時的高階商管雲端課程給中金院，包括每周一篇大前研一評析全球趨勢文章，並安排首屈一指的麥肯錫公司(McKinsey & Company)、波士頓諮詢公司(BCG)、早稻田大學、慶應大學等專業講師來臺授課，未來更將與BBT大學合開EMBA，厚植中信金融管理學院學術與實務基礎。中金院規劃的Accelerated BBT-CTBC碩士(ABC MBA)課程除了在校授課外，也將安排前往大前研一博士主授的東京總部「大前塾」研習，增加台日企業交流機會，實地觀摩日本企業營運模式。施光訓校長表示，「透過臺日師資雙向混成教學，以國際創新教學模式提供企業經理人終身學習課程，我們除了培養國際金融家，更是『亞洲最務實商學院』。」

中信金融管理學院今日與大前研一創立的BBT簽署合作協議，施光訓校長(左)和大前研一代表伊藤泰史事務總長(右)簽約合影。(圖/中信金融管理學院提供)

擔任BBT大學CEO兼校長的大前研一，擅長企業管理、市場策略及全球觀點、趨勢預測，經常對國際經濟局勢提出創見，曾獲選世界「50大思想家」。1998年成立BBT，首創Air Campus數位雙向教育平台，師資延攬企業顧問與實務經營者，已為上千家大型企業客戶提供數位遠距的雙向教育服務，2005年獲日本文科省(同教育部)認可設立管理研究所，2010年再成立大學部。BBT目前囊括70%以上日系企業的內訓與經理人教育，培育多元企業專才，師資除了大前研一博士外，更網羅麥肯錫、BCG、早稻田、慶應、一橋等名校教授，中金院和BBT跨國結盟，可望建構更多元的課程資源。

力求國際化發展及獨特創新教學的中信金融管理學院，日前與運動彩券合作運動分析學程，現在產學、學學合作的觸角再拓展與BBT合作，目標不只在地教學，更要放眼全球視野創新教學，成為培育台灣的金融人才庫。

(中時電子報)