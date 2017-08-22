安全的軌道背後　巡軌員以生命維護

每日運量達數10萬的台鐵軌道，民眾享受舒適、安全的背後，是一群無名的台鐵基層以生命在維護。（台鐵提供）

林進添獲得交通部106年金路獎「特殊貢獻獎」。（陳祐誠攝）

每日運量達數10萬的台鐵軌道，民眾享受舒適、安全的背後，是一群無名的台鐵基層以生命在維護。在台鐵服務近27年的資深領班林進添指出，軌道維護的環境險惡，一個閃神就可能丟掉性命，自己幾度與火車擦身而過，也曾目擊民眾被火車撞死，但即使在心中留下陰影，自己仍敬重這份工作。

林進添退伍後回到宜蘭，由於在家鄉工作不好找，他經考試進入台鐵服務，長期負責巡軌任務。林多年來盡忠職守，2004年納坦颱風把家裡的屋頂掀翻，他也是完成護軌工作才回家，結果挨了妻子一頓罵，「沒辦法，我的工作就是這樣嘛！」

林進添表示，巡軌工作的風險很高，每次都要全神貫注，儘管每次都有瞭望員幫忙注意是否有火車接近，但某次任務中，瞭望員的通訊器材失靈，當軌道上的人注意到火車高速逼近時，火車已近在眼前，幸好大家及時跳開，事後回想心有餘悸，也不敢跟家人談起這件事，就怕老婆擔心。

林進添說，軌道上很常出現動物屍體，最常出現的是剛出生不久的幼犬，也曾看過5頭山豬被野狗追上鐵軌被撞死。但讓林印象最深的，是看到一對夫妻遭火車撞上，現場血肉模糊、屍塊散落各處，他嚇到3個月不敢回到現場。

而在去年夜間護軌時，林進添與同事們還遇到一群警察帶槍和警棍，喝令眾人不准動，以為是小偷想「搞軌」，經過解釋才知道是台鐵工程人員例行工作，讓林自嘲，在台鐵工作久了，什麼場面都看過了。

交通部9月1日將舉行「106年金路獎」頒獎典禮，獎項分為「優良景觀類」、「路況養護類」、「設備維護類」、「站場環境維護類」、「用路人資訊類」、「傑出工程類」、「特殊貢獻類」等七大類，交通部今年將特殊貢獻獎頒給林進添，表揚他對台鐵的努力與貢獻。

(中時)