雙重標準？李茂生：不要秀下限

台大法律系教授李茂生。（圖／取自李茂生臉書）

對於網友的批評，李茂生難得回應。（圖／取自李茂生臉書）

「誰是王八蛋」風波，延燒台大法律系教授李茂生。台北市長柯文哲回應網友「誰是王八蛋」後，李茂生認為柯文哲回應「沒有格調，有失身分」。PTT一篇文章批評李茂生「為老不尊、雙重標準」，而PTT這篇文章被一名網友分享到李茂生臉書，李茂生因而難得對此事件回應：「不要在這裡秀下限！」

PTT文章指出，2個月前李茂生被女警問「你幹什麼的？」就怒嗆「我是臺大法律的教授，妳最好不要惹我。」而現在對於「誰是王八蛋」事件，李茂生又跳出來說柯P「沒有格調，有失身份」，文章批評李茂生「為老不尊、雙重標準」。

有網友將這篇文章貼到李茂生臉書，李茂生難得對網友留言回應。

李茂生指出，「第一，女警事件發生在我家道路與車庫的分界上，而王八蛋事件發生在公共領域。其二，女警事件無涉309（編按：刑法第309條公然侮辱罪），而王八蛋事件事關309。其三，女警事件中我的身分是居民，而王八蛋事件中市長的身分是公務員。」

李茂生也強調，「這樣明白了嗎？不要在這裡秀下限啊。這裡到此一遊的鄉民雖多，但大部分的常客都很能說理的。」

(中時電子報)