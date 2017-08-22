新聞深喉嚨》憑藉什麼標準？ 「備轉7.2％可穩供電」林揆說了算？
行政院長林全21日赴立法院專案報告815大跳電，結果「幹話連發」！法定備用容量率15%，林全說其實備轉只需要7.2%，有科學根據？還是有法源依據？就算只需要7.2%，但現在每天都只有3到5%啊！又說「停電是機率問題」，話是沒錯!但民進黨執政停電機率也太高了吧？坦承核二不運轉，台灣就是會缺電，那現在到底在等什麼？又說815大跳電「不是缺電」，現在當務之急是蓋新電廠，怪了！不缺電，幹嘛急著蓋新電廠，這邏輯真的沒問題嗎？
21日專案報告，時代力量立委徐永明拋出讓游錫堃掌台電，蘇貞昌掌中油，林全還說會考慮？再加上稍早驚爆，余天痛批陳金德，原來是因為關說不成？而陳金德下台不先找林全，先向陳菊報告？668萬戶百姓受害，民進黨想到的只是趁機擴張個人與派系利益？
昔日曾說「慰安婦可能是自願的」的反課綱學生林致宇，近日又拋「唐宋八大家是造神」，民進黨惡搞完歷史課綱後，又把黑手伸進國文課綱，要大刪古文比例，從20篇降到4篇，還要搞網路票選選讀。前文化部長龍應台都公開呼籲，這比世大運陳抗更重要，影響更深遠的危機！民進黨發動的「課綱之亂」，到底有完沒完？
一名楊姓女網友在柯文哲的臉書上留言批評世大運維安不力，遭柯文哲反嗆王八蛋！50萬粉絲按讚力挺柯文哲！問題是，FISU主席也要求台北市檢討維安，林全也說維安未達一級標準，段宜康也PO公文酸台北市是維安主管機關，這些人都對維安有意見，在柯文哲眼中都是王八蛋？美國田徑名將劉易士也抱怨世大運交通車很糟，交通安排很差，也是王八蛋？
舉重名將郭婞淳，走出里約奧運失利，在世大運打破世界紀錄的奪金，跆拳道品勢1金1贏，競速滑輪2金5銀，台灣年輕人怎麼這麼強？
更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。
(中時電子報)
關鍵字：世大運
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。