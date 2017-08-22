新聞深喉嚨》憑藉什麼標準？ 「備轉7.2％可穩供電」林揆說了算？

中天新聞

行政院長林全21日赴立法院專案報告815大跳電，結果「幹話連發」！法定備用容量率15%，林全說其實備轉只需要7.2%，有科學根據？還是有法源依據？就算只需要7.2%，但現在每天都只有3到5%啊！又說「停電是機率問題」，話是沒錯!但民進黨執政停電機率也太高了吧？坦承核二不運轉，台灣就是會缺電，那現在到底在等什麼？又說815大跳電「不是缺電」，現在當務之急是蓋新電廠，怪了！不缺電，幹嘛急著蓋新電廠，這邏輯真的沒問題嗎？

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21日專案報告，時代力量立委徐永明拋出讓游錫堃掌台電，蘇貞昌掌中油，林全還說會考慮？再加上稍早驚爆，余天痛批陳金德，原來是因為關說不成？而陳金德下台不先找林全，先向陳菊報告？668萬戶百姓受害，民進黨想到的只是趁機擴張個人與派系利益？

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昔日曾說「慰安婦可能是自願的」的反課綱學生林致宇，近日又拋「唐宋八大家是造神」，民進黨惡搞完歷史課綱後，又把黑手伸進國文課綱，要大刪古文比例，從20篇降到4篇，還要搞網路票選選讀。前文化部長龍應台都公開呼籲，這比世大運陳抗更重要，影響更深遠的危機！民進黨發動的「課綱之亂」，到底有完沒完？

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一名楊姓女網友在柯文哲的臉書上留言批評世大運維安不力，遭柯文哲反嗆王八蛋！50萬粉絲按讚力挺柯文哲！問題是，FISU主席也要求台北市檢討維安，林全也說維安未達一級標準，段宜康也PO公文酸台北市是維安主管機關，這些人都對維安有意見，在柯文哲眼中都是王八蛋？美國田徑名將劉易士也抱怨世大運交通車很糟，交通安排很差，也是王八蛋？

舉重名將郭婞淳，走出里約奧運失利，在世大運打破世界紀錄的奪金，跆拳道品勢1金1贏，競速滑輪2金5銀，台灣年輕人怎麼這麼強？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)