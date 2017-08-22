三國聖地武侯祠 川台學生震憾教育

川台學生於武侯祠留影紀念。（記者李怡芸攝）

記者李怡芸／成都報導

對於諸葛亮、劉備、《三國演義》，兩岸學生都透過影視作品而有一定的熟悉度。成都作為三國文化的「首府」，有豐富的三國歷史遺蹟。「蜀意我創」川台學生文化創意體驗營，22日便走訪了武侯祠。

武侯祠是中國唯一的君臣合祀廟，由武侯祠、漢昭烈廟及惠陵組成，習慣上統稱為武侯祠。過去專祠諸葛亮的武侯祠與祭祀漢昭烈帝劉備的漢昭烈廟相鄰，但歷來武侯祠香火更盛於漢昭烈廟，明朝重建時遂將君臣合祀，先君後臣，漢昭烈廟於前，武侯祠於後。1984年成立博物館，2008年後被評為首批國家一級博物館，享「三國聖地」美譽。

四川當地學生雖對於三國的歷史較熟悉，但較有感的仍是《三國演義》中較著墨的文臣武將。台灣政治大學財政系的貝明哲表示，原以為武侯祠「一進門就先看到諸葛亮，沒想到還是以劉備為先」，君臣之道的嚴格規制令他印象深刻，其次，漢昭烈廟中文臣、武將兩廂排開，也讓他感受到後世對劉備的尊崇。

劉備惠陵至今已1780年沒有被盜掘最感意外，當地導遊表示，因劉備治蜀得人心而受到尊敬，不願盜墓，這樣的故事讓台大日文系的林依蓉表示：「還蠻感動的！」

(旺報)