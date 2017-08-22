藍祭上萬預算刪減案杯葛前瞻 綠：協商不成就表決
國民黨團祭出上萬前瞻預算刪減案杯葛議事。民進黨團書記長李俊俋今天說，明天再協商一天，如協商不成，周4就進議場表決處理，「看誰坐得比較久」；若每天開會至午夜12時，預估6、7天可處理完。
李俊俋表示，回顧馬政府時期的「振興經濟擴大公共建設特別預算」，民進黨也是理性審查，刪減比例都不到1％，例如98年度刪減0.996％、99年度刪減0.59％、100年度刪除0.5％。
李俊俋也向國民黨喊話，「希望黨主席吳敦義負起一點責任吧！」立法院是監督機關，不應搞到無法運作、把自己綁死，無意義的預算提案案，社會自有公評。
李俊俋也說，如果此例一開，時代力量、甚至每個立委都能提出兩萬案來杯葛，立法院才是真的永無寧日。
(中時)
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