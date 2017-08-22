美軍3高層同時訪南韓 稱外交須獲軍事支持
美國21日與南韓展開「乙支自由衛士」聯合軍事演習，北韓斥此舉令朝鮮半島局勢火上加油。這次軍演，以美國太平洋司令部司令哈里斯為首的美軍3位高級將領，罕見連袂訪問南韓。哈里斯強調，外交為解決北韓問題的優先手段，但須獲得實質性的軍事選項支援。
哈里斯、戰略司令部司令海騰、導彈防禦局局長格里夫斯3位美軍高層，22日在駐韓美軍司令布魯克斯陪同下，前往部署愛國者防空導彈的烏山空軍基地視察，同時舉行聯合記者會。哈里斯說：「強大的外交努力，關鍵在於強大軍事力量的支持。」
布魯克斯表示，美韓軍演非常重要，可確保軍事選項是否已準備好及可執行，同時加強軍事威懾。海騰表示，戰略司令部將為駐韓美軍提供所有戰略力量，包括導彈防禦系統。
(中時)
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