產銷履歷當道　麻豆農會推加工品助行銷

麻豆區農會今年推出晶鑽柚子茶及頂級文旦禮盒，特別的是，這些產品都是使用擁有產銷履歷的文旦，讓消費者能安心食用。（萬于甄攝）

麻豆區農會除幫助果農銷售文旦外，也推出加工品希望延長文旦的銷售時間，並解決賣相較不優的文旦，增加果農收益。（萬于甄攝）

麻豆文旦遠近馳名，每年銷售量不少，今年挺過颱風侵襲，許多果農日前已開始採收，麻豆區農會收購約25萬台斤的文旦，精挑細選擁有產銷履歷的文旦推出中秋禮盒外，更研發晶鑽柚子茶加工品，提供消費者中秋前夕選購。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，颱風季一向是果農最擔憂的季節，因文旦收成的時間總會碰上一、兩個颱風，今年幸好幾個颱風並未對麻豆文旦造成損傷，產量預估可達6萬公噸，零售價每台斤則在60元左右。

孫慈敏認為，其實果農都很會行銷自己優質的文旦，農會若要幫助果農，應該是要解決果實較大顆、賣相較不佳的文旦，因此，農會近年來研發許多文旦加工品，像是熱銷的蜂蜜柚子茶、柚子蔘等，今年也推出新款的晶鑽柚子茶，即日起開始在農會販售。

晶鑽柚子茶使用擁有產銷履歷的文旦製作，每100台斤的文旦僅能取2、30台斤的果肉生產，搭配鳳梨風味，酸甜的滋味讓晶鑽柚子茶一推出就吸引不少民眾詢問，710公克的晶鑽柚子茶禮盒，售價600元。

此外，麻豆區農會將以「相遇麻豆，柚見幸福」為主題，26、27日由總幹事孫慈敏帶隊，前往台北希望廣場舉辦產品行銷活動，同時推出產銷履歷的3公斤裝頂級文旦禮盒，9月2、3日則會回到麻豆區公所廣場辦理，麻豆農會歡迎有興趣的民眾踴躍參與。

(中時)