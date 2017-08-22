夫妻檔偽裝寄毒 千萬一粒眠三萬代寄
桃園一對張姓夫妻檔因缺錢花用，為了3萬元酬勞幫人代寄2萬5000粒一粒眠前往美國，2人為了怕被追緝，還特別變裝後才去郵寄，所幸及時被航空警察局及關務署台北關攔下，調查後22日依涉嫌違反毒品危害防制條例將2人移送桃園地檢署偵辦。
航警局安檢大隊安檢員與台北關關員11日下午在桃園機場航郵中心執行國際快捷郵件檢查勤務時，發現1件以「餅乾、泡麵」申報物品的紙箱要郵寄到美國紐約，經過Ｘ光透視檢查時影像有異，在開箱檢查發現裡面裝了2萬5090粒錠劑，經採樣送民航局航醫中心檢驗，呈現三級毒品一粒眠反應。
航警局刑警大隊立即與台北關、新北市刑警大隊、台南市刑警大隊、基隆市刑警大隊等單位組成專案小組，報請桃園地檢署檢察官曾柏涵指揮偵辦，前往包裹交寄的中壢郵局清查。
警方表示，張姓男子為了讓妻子陳女躲避追查，特別買了假髮、眼鏡等物品變裝，還捨近求遠特別從基隆南下到中壢的郵局交寄包裹，警方專案小組在追查身分時，一度遭到混淆，再進一步交叉過濾清查後，才從陳姓女子的腿部身的形比對出真實身分，同時查出她的丈夫張姓男子也參與其中。
專案小組在21日下午4時前往基隆市南榮路張姓男子與妻子陳女經營的檳榔攤，將2人拘提到案，並且在檳榔攤內另外搜出毒品咖啡包18包，毛重156公克。2人在偵訊時供稱，因經濟困難缺錢，所以答應收取3萬元酬勞，郵寄這個快遞包裹，雖然怕事跡敗露會被追查，還先變裝後才去郵寄，但仍難逃警方法眼。
資深警員表示，這批一粒眠可供2萬5千人次使用，在台灣市價至少一千萬臺幣，寄到美國可以獲利更高，所幸成功在國境線上查獲。
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(中時)
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