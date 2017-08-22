3天內清查農藥芬普尼殘留雞蛋 政院防蛋價跌
彰化3雞蛋場被驗出殘留農藥芬普尼超標，高過歐盟標準值5ppb約4至30倍，已遭食藥署全數下架並銷毀。行政院食安辦公室主任許輔表示，預計最慢今（23）日完成全台2,000間雞蛋場檢驗取樣，週五（25日）前檢驗結果出爐，務必讓消費者吃得安心，抑制蛋價下跌並力保供應量穩定。
為避免「毒雞蛋」人心惶惶，消費者暫時不買求心安，導致雞蛋價格下滑，許輔說，將儘速完成其他2,000家雞蛋場的芬普尼殘留檢驗，而目前驗出殘留芬普尼的3家雞蛋場皆屬於中小型廠商，各有3萬隻蛋雞，初估對市場供應面影響不大。
近期歐洲與韓國陸續傳出雞蛋殘留農藥芬普尼，防檢局日前抽驗雞蛋場，文政牧場、國賀牧場及連成牧場分別驗出5ppb、22ppb及153ppb芬普尼，超過歐盟標準值5ppb。
芬普尼主要用作殺滅農作物上之害蟲，以及環境中或犬貓身上之扁虱、跳蚤和蜱蟲，嚴禁用於人類食用的飼養禽畜中，由於今年4、5月才爆發國產雞蛋含有戴奧辛，相隔不久再傳出殘留芬普尼，食安再受打擊引發政府高度重視。
許輔指出，已針對3家芬普尼超標的雞蛋場進行移動管制，並追回已上市雞蛋連同場內雞蛋銷毀，9萬隻蛋雞平均每日生產約5.4萬至5.8萬顆的雞蛋，不過是否能「依法」撲殺9萬隻蛋雞，農委會還在研議中。
農委會、衛福部、環保署三部會署已召開會議協商，由食安辦負責監督協調。許輔說，衛福部、農委會、環保署三部會署長期設有食安協調機制，食安辦公室則扮演督導協調角色，近期已啟動相關協調機制，確保國人食用雞蛋之安全。
(工商)
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