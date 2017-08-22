風雨無阻為愛騎程 24名失親兒四天三夜鐵馬環彰
失親兒福利基金會彰化服務處，今天配合全台各分會同步辦理失親兒為愛騎程活動，22日上午8點半自彰化縣政府前廣場開騎出發，將展開4天3夜鐵馬環彰化縣的騎程，縣長魏明谷到場為24名單車手加油、打氣，勉勵少年們勇於挑戰自我，在旅途中更親近、認識家鄉風土人文。
風雨無阻更生信心，受到天鴿颱風來襲攪局，一早天空就下起雨，直到中午才放晴；但1名成員少年們說，有領騎的牧師帶領，加上事先已有3次行前練習，每次騎程達4、5公里，所以並不擔心，相信能成功完成挑戰，也很期待。
基金會執行長馮玉玲表示，基金會幫助全台灣的失恃失怙的孩子，十多年來在全台已拓展13個據點，服務3千多個家庭、共計6千多名孩童。過去藉由台中服務處中部的個案，去年終於在彰化溪湖鎮成立服務處，已陪伴300多個失親家庭的小孩成長，今年是彰化第一次辦公益鐵馬行活動。
四天三夜的為愛騎程─公益鐵馬行，將為全台各縣市6千200名失親兒，尋求各項服務所需經
費，目標為1,000萬元；今天出發後將參訪道東書院、前往伸美護理之家服務，23日前往恩惠兒少之家服務，並參觀王功漁港，沿途騎程行經二林農田，第三天前往溪州公園、認識二水農業發展、前往田中彰化榮民之家服務、參觀社頭襪子鄉博物館，最後25日從員林行經芬園、禾家牧場、八卦山，回到彰化市公所閉幕。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。