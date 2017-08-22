風雨無阻為愛騎程 24名失親兒四天三夜鐵馬環彰

基金會執行長馮玉玲（左起）回贈感謝狀給彰化縣長魏明谷。（謝瓊雲攝）

24名少年一早集合在彰化縣政府，進行開騎儀式。（謝瓊雲攝）

儀式結束後少年們紛紛騎上單車，啟程出發！（謝瓊雲攝）

失親兒福利基金會彰化服務處，今天配合全台各分會同步辦理失親兒為愛騎程活動，22日上午8點半自彰化縣政府前廣場開騎出發，將展開4天3夜鐵馬環彰化縣的騎程，縣長魏明谷到場為24名單車手加油、打氣，勉勵少年們勇於挑戰自我，在旅途中更親近、認識家鄉風土人文。

風雨無阻更生信心，受到天鴿颱風來襲攪局，一早天空就下起雨，直到中午才放晴；但1名成員少年們說，有領騎的牧師帶領，加上事先已有3次行前練習，每次騎程達4、5公里，所以並不擔心，相信能成功完成挑戰，也很期待。

基金會執行長馮玉玲表示，基金會幫助全台灣的失恃失怙的孩子，十多年來在全台已拓展13個據點，服務3千多個家庭、共計6千多名孩童。過去藉由台中服務處中部的個案，去年終於在彰化溪湖鎮成立服務處，已陪伴300多個失親家庭的小孩成長，今年是彰化第一次辦公益鐵馬行活動。

四天三夜的為愛騎程─公益鐵馬行，將為全台各縣市6千200名失親兒，尋求各項服務所需經

費，目標為1,000萬元；今天出發後將參訪道東書院、前往伸美護理之家服務，23日前往恩惠兒少之家服務，並參觀王功漁港，沿途騎程行經二林農田，第三天前往溪州公園、認識二水農業發展、前往田中彰化榮民之家服務、參觀社頭襪子鄉博物館，最後25日從員林行經芬園、禾家牧場、八卦山，回到彰化市公所閉幕。

(中時)