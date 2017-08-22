劉曉憶暴瘦20公斤 看葉華同捲牛郎風波翻白眼
女星劉曉憶日前被控到牛郎店消費賴帳，事發後她稱只是捧朋友的場，幫忙對方做業績，未料竟因她是藝人身分而遭到抹黑，感嘆「交友不慎」。而今（22日）她出席媒體餐敘，身形消瘦許多，被問到此事也坦言已和該友人絕交。
劉曉憶今表示沒有受到牛郎風波影響，仍有廠商覺得她形象端正，找她談合作，工作甚至還更順。對於被牛郎朋友扭曲事實爆料，她已經和該友人絕交，且承諾以後不會再去酒店，2度放重話「再去就把自己腿打斷」。而被問到女星葉華日前也被爆介入劉姓牛郎的家庭，劉曉憶坦言看到新聞就忍不住翻白眼，覺得事情也太巧了。
另外，從戲劇《牡丹花開》去年開拍至今，劉曉憶已經鏟肉20公斤，現約65公斤，她曾和李㼈打賭今年底前要瘦到55公斤，現看來瘦身成效明顯，還被虧「現在嚴重不連戲，片頭可能需要重新拍過。」
(中時電子報)
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