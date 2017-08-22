媒體聚焦英全互動 林全：我相信她 她也信任我
中央社今（22）日報導行政院長林全日前接受該社專訪的部分內容，被問到與蔡英文總統的溝通，林全表示，與蔡總統認識多年，了解彼此個性，溝通上沒什麼太大困難，目標一致，都為國家好，「即使手段想法不一樣，都是很好溝通的。」
這也是林全自今年6月到8月密集接受媒體專訪，從電視、電台，到國家通訊社，媒體提問又一次關注「英全溝通」話題，而林全也重申與蔡總統溝通良好。
林全16日接受中央社專訪，談到跟蔡總統的相處，林全笑說，「我跟任何人都講真話，包括蔡總統。」很多事他會以朋友身分勸蔡總統，如前瞻特別預算案從原本8年改成一期4年，就是一例。
林全談及前瞻計畫這段轉折時說，立法院當時認為，蔡總統任期4年，為何要編到8年這麼長；既然立法院有這個考量，他認為可行，就配合，前瞻計畫可分期檢討。
林全表示，跟總統是多年朋友，「在職務上當然要尊重總統、接受她的政策領導」，但他說，「其他方面大家還是朋友關係，很多事情會比較從朋友的身分勸她，跟她（蔡總統）講我的看法，建議她思考其他問題。」
關於與蔡總統之間的溝通，林全7月下旬接受講客廣播電台專訪時表示，溝通很順暢，「我不認為有問題」。他形容，和蔡總統只有一個問題，就是如何讓國家變得更好。
林全表示，與蔡總統溝通良好，「百分之百沒有障礙」，大家不用擔心這個問題。
林全6月底接受壹電視專訪時也說，和蔡總統沒有什麼溝通上的困難，「我相信她，她也信任我。」很多事情看法不完全一致的話，就是彼此互相交換意見討論。
(中時)
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