川普不撤兵 阿富汗總統加尼：感恩

美國總統川普宣布阿富汗戰爭的新政策，亦即派駐該國的美軍不再撤離具體時間表。阿富汗總統加尼22日聲明表示肯定。

加尼說，「阿富汗與美國共同努力讓這裡擺脫恐怖主義的威脅……感謝川普總統及美國人民的支持」。

加尼表示，美方新政策可望強化阿富汗國家維安部隊的訓練任務，包括空軍以及特種部隊。

(中時)