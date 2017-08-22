憲兵被襲後檢討 府方：五大方向加強維安
總統府上周五遭持刀男子闖入傷人，總統府表示，經檢討後決定從五大方向來加強維安。
上周五發生男子呂軍億持搶來的軍刀，翻越南苑車道矮牆砍傷二兵意外，總統府發言人黃重諺表示，這次憲兵被急統派暴徒攻擊，內部就安全專業上最快做成的調整大概有這幾種：
第一、增加哨點（崗哨）跟巡邏班頻次。第二、調整應變兵力。第三、強化勤教：包括增加對類似極端主義者攻擊樣態的認識還有因應的勤教（勤務教育）。第四、熟練官兵非致命性武器的運用還有增加配備。第五、整體檢視目前府周邊安全硬體設施與部署情形，如果有不足的地方，會考慮增加。
至於增加的蛇籠，他說，在巴拉圭總統來台前也有這樣的部署。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。