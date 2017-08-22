憲兵被襲後檢討 府方：五大方向加強維安

總統府上周五遭持刀男子闖入傷人，總統府表示，經檢討後決定從五大方向來加強維安。

上周五發生男子呂軍億持搶來的軍刀，翻越南苑車道矮牆砍傷二兵意外，總統府發言人黃重諺表示，這次憲兵被急統派暴徒攻擊，內部就安全專業上最快做成的調整大概有這幾種：

第一、增加哨點（崗哨）跟巡邏班頻次。第二、調整應變兵力。第三、強化勤教：包括增加對類似極端主義者攻擊樣態的認識還有因應的勤教（勤務教育）。第四、熟練官兵非致命性武器的運用還有增加配備。第五、整體檢視目前府周邊安全硬體設施與部署情形，如果有不足的地方，會考慮增加。

至於增加的蛇籠，他說，在巴拉圭總統來台前也有這樣的部署。

(工商)