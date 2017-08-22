花蓮》撿寶特瓶存錢捐款 11歲加拿大女孩耳濡目染愛公益
住在加拿大溫哥華的11歲的田艾琳，受到鋼琴家母親陳珊珊積極回饋家鄉的影響，3年前先試辦理慈善音樂會，回國後號召同齡朋友一起做撿寶特瓶做回收，集結來自海外的愛心，日前田艾琳在爸媽的陪伴下三度回到花蓮家扶捐出，看到女兒愛花蓮的心更勝自己，母親陳珊珊直呼，以女兒為榮。
艾琳母親陳珊珊是名鋼琴演奏家，出生於台北，移民前曾長住花蓮，音樂啟蒙老師即是郭子究老師，目前陳珊珊在溫哥華擔任鋼琴老師，積極以音樂做公益，她說，是花蓮帶領她走進音樂領域，回饋家鄉一直是她最想做的事情，選擇花蓮家扶是讓和女兒同齡的孩子也能得到完善的教育補助。
陳珊珊希望透過實際行動讓孩子了解公益意義，3年前帶著女兒田艾琳回到花蓮舉辦慈善音樂會，演奏會門票收入14萬元全數捐給花蓮家扶，對於媽媽對家鄉的感謝，小小年紀的田艾琳耳濡目染，在重視生日派對的溫哥華她要求媽媽直接「兌現」，將派對費用累積起來，並義賣手工作品、珍珠奶茶等商品，積攢公益基金。
去年田艾琳在父母的陪伴下，將自己累積的基金親手捐給花蓮家扶，回國後她號召同年齡的朋友，透過做寶特瓶撿拾賣錢，靠自己的小小力量，募集款項，為貧困的孩子盡一份力，同時也為地球做環保。
田艾琳日前將累積的3萬元捐助金，再度交在花蓮家扶主任陳清輝手中，並計劃明年再回來舉辦公益活動，陳清輝說，讓孩子起身行動做公益，不僅是發輝其力量，也從中知道賺錢的辛苦，並將公益善心的種子在孩子們心中悄悄種下，宛如蒲公英的種子，吹向每個人心中，傳遞給更多人。
(中時)
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