醉漢千元大鈔鋪地上 「警察大人 這是不是真鈔？」

男子醉倒，還把鈔票放在地上，要求警員幫忙驗鈔。（李義翻攝）

莊姓男子醉倒超商前，員警據報前往處理，他見到警察把千元大鈔一張張鋪在地上，嘴裡不斷嘟嚷著：「警察大人，你來看看這些是不是真鈔？」說著說著就睡著了。

高雄市苓雅警分局成功路派出所警員李穎承、何佩貞，22日凌晨趕到苓雅二路的超商時，只見莊男躺臥在地上，口中唸唸有詞。

莊男見到警員，直嚷嚷著「警察大人，你來看看這些是不是真鈔？」語畢即倒在地上呼呼大睡。

員警把他叫醒，莊男起身坐在地上，滔滔不絕地吐露著對社會的種種不滿，還邊數鈔票邊說「賺這麼多錢有甚麼用？」。

員警耐心傾聽並安撫他，要他把鈔票收拾起來放進皮夾，並告誡錢財不露白，不要遺失了，還要送他回家休息。

莊男起初不肯，在員警好言相勸下，才搭上員警代叫的計程車返家。家屬得知是警察協助返家，還特地致電向警方表示感謝。

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(中時)