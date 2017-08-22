迷路童慌找阿嬤美女警愛的抱抱
「阿嬤，妳在哪裡？」迷路的5歲林姓女童在台中公園內邊跑邊哭，尋找阿嬤身影，公園派出所的警員吳佩蓉剛好步行巡邏，見到女童一把鼻涕一把眼淚於是伸出手與女童愛的抱抱，女童立刻停止哭泣，吳佩蓉聯繫上心急如焚已報案的阿嬤，祖孫倆開心重逢，一旁民眾稱讚，正妹女警愛的抱抱果然好給力。
吳姓女警牽著女童小手，一邊安慰不要慌張、一路走往公園內的兒童遊樂區嘗試尋找女童家人，果真在附近先發現女童的6歲哥哥，吳詢問女童哥哥如何跟家人或阿嬤聯絡，問出手機號碼成功聯繫2人的阿嬤。祖孫一見到面抱在一起，阿嬤立刻給孫女安慰「惜惜」，小女童露出燦爛笑容。
像鄰家姐姐般具有親和力，正妹員警吳佩蓉說，台中公園人潮多，尤其阿公阿嬤帶孫子來公園散步休憩，常有孩童走丟事件，尤其小朋友一離開大人身邊心情就會驚慌失措，所以愛的抱抱可以先穩定孩童情緒，再慢慢詢問走過的路徑。她幫助走失女童重回阿嬤懷抱展笑顏容，讓她覺得有成就感。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。