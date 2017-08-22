迷路童慌找阿嬤美女警愛的抱抱

林姓女童（左）在台中公園迷路，坐在地上嚎啕大哭，嘴裡不斷喊著「我要找阿嬤」，引起路過民眾關心，通知巡邏員警協尋。（張妍溱翻攝）

正妹女警吳佩蓉笑容甜美，深具親和力。（張妍溱翻攝）

「阿嬤，妳在哪裡？」迷路的5歲林姓女童在台中公園內邊跑邊哭，尋找阿嬤身影，公園派出所的警員吳佩蓉剛好步行巡邏，見到女童一把鼻涕一把眼淚於是伸出手與女童愛的抱抱，女童立刻停止哭泣，吳佩蓉聯繫上心急如焚已報案的阿嬤，祖孫倆開心重逢，一旁民眾稱讚，正妹女警愛的抱抱果然好給力。

吳姓女警牽著女童小手，一邊安慰不要慌張、一路走往公園內的兒童遊樂區嘗試尋找女童家人，果真在附近先發現女童的6歲哥哥，吳詢問女童哥哥如何跟家人或阿嬤聯絡，問出手機號碼成功聯繫2人的阿嬤。祖孫一見到面抱在一起，阿嬤立刻給孫女安慰「惜惜」，小女童露出燦爛笑容。

像鄰家姐姐般具有親和力，正妹員警吳佩蓉說，台中公園人潮多，尤其阿公阿嬤帶孫子來公園散步休憩，常有孩童走丟事件，尤其小朋友一離開大人身邊心情就會驚慌失措，所以愛的抱抱可以先穩定孩童情緒，再慢慢詢問走過的路徑。她幫助走失女童重回阿嬤懷抱展笑顏容，讓她覺得有成就感。

(中時)