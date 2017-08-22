女詐頭情路坎坷失婚搞不倫 染毒懷孕
台中市刑大科偵隊日前查緝以24歲盧姓女子為首的詐騙集團共12人，採「猜猜我是誰」、「網路購物取消分期」向民眾詐騙金額達700萬元，其中主嫌盧女因前夫詐騙落網重操集團舊業而結交有毒品前科已婚32歲洪姓車手頭，2人陷入不倫戀且染毒遭捕時盧女已懷孕4個月，警訊後依組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌送辦。
警方調查，盧女為首的詐騙集團分工精細，採線上遊戲及保齡球館場所吸收詐騙車手最年輕19歲，詐團以「工作爽、抽成高、刑度低」的話術騙當車手，洪嫌為總車手頭另10名成員分別為收購人頭帳戶、提領車手等角色，於北屯、外埔、大甲、太平等區域的ATM提領贓款。集團成立短短3個月成功提領700萬元詐款。
刑大科偵隊副隊長趙瑞昇指出，依據165反詐騙平台以大數據分析後，從今年1至3月統計總詐騙檢舉電話2萬5千多筆資料當中，盧女的詐騙集團被檢舉次數居冠達300多通、提領密度也最高約350次，平均1天提領4次。估計已有上百名被害者。
根據了解，主嫌盧女與今年5月間被逮的前夫24歲鍾男與洪男3人同是一個詐騙集團成員，鍾原與盧女原是夫妻，離婚後盧接手前夫詐團繼續行騙，在苦無得力助手時，近水樓台與已婚洪姓車手頭大談不倫戀且染上毒癮，2人打拚「衝業績」更為他懷有4個月身孕，洪嫌也自承因當車手，與盧女是「日久生情」。
(中時)
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