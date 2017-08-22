破紀錄奪金 郭婞淳：是全台灣幫我舉起來的

中華隊舉重女將郭婞淳（左）感謝大家的支持。（記者林瑞益攝）

台灣舉重女將郭婞淳昨在世大運女子58公斤級奪金，挺舉142公斤更打破保持10年的世界紀錄，振奮全台。教育部今頒發給郭婞淳與教練林敬能各100萬元獎勵金，經過一夜，郭婞淳仍難掩激動情緒，她致詞忍不住落淚說，昨晚的142公斤，「是全台灣人民一起幫我舉起來的。」

郭婞淳感性地說，要感謝政府和大專體總等單位，順利爭取台北舉辦世大運，讓她能在家鄉參與國際賽事，也因為身邊的人給予支持，才讓她無後顧之憂去拚獎牌。

談起昨晚的表現，郭婞淳止不住淚水，她分享，昨天出賽時忘記帶比賽專用的毛毯，但當她站在舞台上，看到所有為她加油的國人，覺得非常感動，「大家都是我最強而有力的毛毯」，她還說，打破紀錄的142公斤，是全台灣人民跟她一起舉起來的，希望接下來的賽事國人都能進場，持續為選手加油。

郭婞淳歷經2014仁川亞運受傷未奪牌，到2016里約奧運失常僅拿下銅牌，昨天終於一吐怨氣。外界好奇她如何走過低潮，她表示，仁川亞運受傷時，一直保持很正面的心態，願意接受自己受傷的事實，之後接受很多治療，發現不管是身體或心靈都成長很多，唯有面對問題，才能讓自己更進步。

郭婞淳談到，2016出賽里約奧運，國人期待她拿下金牌，卻因個人問題失常，最後只有銅牌，過程中教練不斷鼓勵她，要她慢慢來，後來她到各地演講，藉由分享經驗鼓勵年輕人，要接受挫折，勇敢挑戰自己，加上之後的訓練調整，昨天才能以最好的身體狀況和心態應戰。

除了訓練以外，郭婞淳喜歡彈鋼琴、閱讀，她笑說，國小看到別人在練琴，覺得彈鋼琴很優雅，鋼琴的聲音給人撫慰心靈的感覺，直到她進入國家訓練中心，主動提及希望學習鋼琴，教練也願讓她嘗試。

她分享，2014年受傷時，心情很浮躁，她買了一台鋼琴放在國訓中心，第一首完整的歌是鐵達尼號的主題曲「愛無止盡」，得到很大的自信跟慰藉，每當很煩躁或失落時，她就會專注在鋼琴上，也喜歡看一些勵志的書，從中獲得力量。

郭婞淳這次打破世界紀錄，獲得特別獎勵金100萬元，過去她曾把拿獎金捐贈救護車，許多人好奇背後原因，她說，之前受傷被砸到腿時，一動也不能動，當時救護車來得很慢，她體會到病患在等待救護的心情，教練告訴她，感恩最好的方式就是回饋，因此希望捐贈救護車，讓更多人受到幫助。

至於這次獎金要如何運用，郭婞淳強調，一直以來受到各界很多幫助，希望用這筆錢來幫助小朋友，培育更多優秀選手，讓他們為國爭光。未來，她將以2018雅加達亞運、2020東京奧運為目標，盼能再創佳績。

(中時)