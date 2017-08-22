世大運》中華女滑輪溜冰1000M金包銀 單日進帳3金！

楊合貞(左1)和李孟竹(左2)1000公尺爭先賽奪勝，一天內第二度上演「金包銀」戲碼。(蔡銘仁攝)

中華隊滑輪溜冰又傳捷報報！今(22日)壓軸登場的女子1000公尺爭先賽，楊合貞和李孟竹雙人組在15000公尺爭先淘汰賽奪得1金1銀後，身體已經有些疲憊，想再拿牌實屬不易，但她們做到了，一天內兩度聯手演出「金包銀」戲碼，進帳中華隊今天在此項目的第3面金牌。

楊合貞和李孟竹預賽時，就有傑出表現，雙雙以分組第1之姿晉級；到了決賽，他們更是銳不可擋。在總共得滑5圈的爭先賽決賽，過了2圈後，由李孟竹率先突圍領先，楊合貞則緊追在後；到最後1圈時，輪到楊合貞發威，一舉超越李孟竹，以1分34秒805成績再度飆進金牌，李孟竹也拿下銀牌。

連同昨10000公尺計時淘汰賽，楊合貞和李孟竹已經聯手包辦3金3銀，表現相當傑出。滑輪溜冰今天賽程全數落幕，總計中華隊在此項大獲全勝，除早上男子15000公尺爭先賽奪1銀，下午連3個賽事穿金戴銀，以3金4銀作收，獎牌榜上排名有機會再往前。

(中時電子報)