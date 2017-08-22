芬普尼蛋流入台中？ 衛局：下游廠商已自行銷毀
彰化養雞場生產的雞蛋被檢出「芬普尼」超標，其中疑似問題蛋可能販售至台中市，衛生局接獲通知後立即稽查，其中，位於烏日區的下游業者已自行銷毀剩餘雞蛋，梧棲區業者目前人在外地，衛生局持續與對方取得聯繫。
衛生局指出，稽查人員前往烏日區下游廠商處稽查時，陸姓老闆坦承確實向彰化連成牧場購買雞蛋，平均每月約採購20台斤，但都是自己家裡食用、並無對外販售，消息傳出後，該批雞蛋只剩下8顆，都已當場銷毀。
至於梧棲區的業者，衛生局表示，稽查人員前往該處稽查時，現場是一處民宅，據了解林姓負責人目前人在外地，暫時無法與他取得聯繫，將待聯絡對方後釐清案情。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。