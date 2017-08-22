芬普尼蛋流入台中？ 衛局：下游廠商已自行銷毀

衛生局銷毀烏日區疑似有問題的雞蛋。(翻攝照片)

彰化養雞場生產的雞蛋被檢出「芬普尼」超標，其中疑似問題蛋可能販售至台中市，衛生局接獲通知後立即稽查，其中，位於烏日區的下游業者已自行銷毀剩餘雞蛋，梧棲區業者目前人在外地，衛生局持續與對方取得聯繫。

衛生局指出，稽查人員前往烏日區下游廠商處稽查時，陸姓老闆坦承確實向彰化連成牧場購買雞蛋，平均每月約採購20台斤，但都是自己家裡食用、並無對外販售，消息傳出後，該批雞蛋只剩下8顆，都已當場銷毀。

至於梧棲區的業者，衛生局表示，稽查人員前往該處稽查時，現場是一處民宅，據了解林姓負責人目前人在外地，暫時無法與他取得聯繫，將待聯絡對方後釐清案情。

(中時)