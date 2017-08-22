頸椎壓迫20年 越南退休警來台訪女 開刀治癒
越南退休警官范文尊，帶妻子來台找女兒度假探親，長期受肢體疼痛、痠麻所苦，已到了無法入睡、行動困難的地步，在女婿建議下至員基檢查才知是頸椎神經嚴重壓迫，月初開刀後終於改善，院方22日為即將返回越南的他買蛋糕補過父親節，祝福他早日回復健康。
31歲的范氏緣說，5年前從越南來台從事翻譯工作，與先生相識相戀，婚後定居彰化社頭，育有2子，退休的父親與母親6月底專程前來探望，兩老住了一個月，她才發現父親近兩年病情惡化，大小便解不完，行走時四肢僵硬如殭屍，肢體麻木沒知覺，有時連受傷流血都不知道。
她說，母親在越南是執業35年的資深骨科醫師，20年來尋遍名醫，都說是腰椎狹窄，在先生蕭粨程建議下陪父親就醫，員基微創中心主任程彥博經門診和影像檢查，才確認是頸椎問題，開完到後，現在偷捏爸爸手腳，他都有立刻有反應了。
范氏緣說，真的非常感謝老公的體諒與建議，還有醫師程彥博的治療，讓她可以送給爸爸最好的父親節禮物，就是恢復身體的知覺與健康。
程彥博表示，透過核磁共振影檢查發現范父的頸椎3至6節之間每節都受有嚴重壓迫，導致矢狀面神經長期受壓迫，寬度已窄化到剩下不到正常寬度的一半，再經由電腦斷層掃瞄發現還有後縱韌帶骨化現象，骨質密度檢查正常，最好應立即採開刀治療。
程彥博說，在與范母充分討論後，受到范氏緣的充分勸說，最後范文尊同意手術，3日開刀、2天後即出院；術後雖仍須配戴頸圈3個月，但對日常生活已大幅得到改善。
(中時)
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