心美人更美 郭婞淳感動全世界

郭婞淳與記者合照。(黃邱倫攝)

破世界紀錄當下所有鎂光燈都聚焦在郭婞淳的臉龐，但有多少人知道這些年來郭婞淳內心飽嚐著傷痛與失敗的痛苦，多少個夜晚是在流淚中睡著的，但她還是不斷捐錢、捐救護車，幫助弱勢團體，因為她的心是美麗的，如今的她更閃耀著光芒與自信，郭婞淳有妳真好。

22日在因緣巧合的機會下與郭婞淳和林敬能教練同車前往世大運新聞中心，她的笑容好甜、好真，而且沒有絲毫的傲氣，反而更加謙虛，談到昨晚挑戰破世界紀錄142公斤的時候，婞淳講，「過去幾年失敗與辛苦訓練的影像一剎那間滑過眼前，其中有痛苦，也有悲傷，更有汗水，好多畫面都是靠著教練的陪伴才能度過，當下心中告訴自己，為了國家、為了教練、為了親朋好友，這次絕對不能失敗，心中頓時充滿了力量與信心，輕鬆跨過世界紀錄這道門檻。」

台灣運動員真的很刻苦耐勞，可惜很多人一旦受傷後就很難重新站起來，而郭婞淳靠著教練、親友，還有一群過去她幫助過的人，這些人成為她重返巔峰的無形力量。

談到捐贈救護車以及捐錢給母校一事，婞淳很自然地說著，「取之社會用之社會，在我需要的時候，體育署、國家訓練中心與協會都扶了我一把，在我行有餘力的時候當然更要回饋給社會，也唯有這樣才能讓自己的心更加充實，腳步也能愈走愈遠。

郭婞淳以雙手舉起了台灣，也用美麗的心讓全世界看到了她。

(中時電子報)