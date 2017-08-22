轉型滯洪池　八德西坡埤塘生態公園啟用

桃園市八德區西坡埤塘生態公園，今年3月完工後，在今天正式啟用。（市府提供）

市府為解決東門溪上游大湳及大樹林淹水情形，與石門農田水利會合作，將西坡埤塘轉型為滯洪池。（市府提供）

桃園市八德區西坡埤塘生態公園，今年3月完工後，在今天正式啟用， 桃園市長鄭文燦表示，市府將在大湳水上樂園設置八德第3座埤塘生態公園，目前正爭取「前瞻基礎計畫」的預算，預計2至3年內完工，整體改善大湳與大樹林排水。

市府為解決東門溪上游大湳及大樹林淹水情形，與石門農田水利會合作，將西坡埤塘轉型為滯洪池，成為水域面積5公頃、陸地面積1.2公頃，蓄水量可達8萬8000立方公尺的「西坡埤塘生態公園」，耗資3000萬元經費打造，其中750萬元是由市府補助，完成環湖步道、涼亭、景觀座椅，並種植7000棵植栽。

鄭文燦表示，這項工程在今年3月完成後，6月藉著豪大雨時操作使用，滯洪功能良好，工程在施作內面工時，也僅遷移靠近湖邊的樹木，保留距離埤塘較遠、不妨礙工程的樹木，維持環境結構鞏固，並種植7000棵大、小樹等植栽，讓西坡埤塘生態公園有林蔭步道，未來西坡埤塘生態公園將交由八德區公所管理，照顧樹木及維護環境。

(中時)