比賽拒為恐攻默哀 西選手棄金牌獨悼同胞晚1分出發

哨音響起後，唯獨阿瓦雷斯高舉雙手站在出發台上為同胞默哀。(圖/影片截圖)

阿瓦雷斯在比賽中驚人一幕。(影片/youtube)

運動比賽分秒必爭，輸贏全在一秒之間，然而一名西班牙游泳選手卻甘願晚別的選手60秒出發，原來他在賽前向主辦方要求在賽前為日前西班牙發生恐攻的罹難者默哀卻遭拒絕，因此他在哨音響起後，留在泳池出發台上獨自哀悼同胞，晚了60秒才出發，最後雖然以最後一名完成比賽，但他稱這筆拿金牌還要值得。

據《每日郵報》報導，西班牙城市巴塞隆那19日發恐怖攻擊造成至少14人死亡，上百人受傷，這讓71歲的西班牙游泳選手阿瓦雷斯（Fernando Alvarez）日前在布達佩斯參加世界游泳錦標賽時，向賽會提出賽前默哀1分鐘，但主辦方卻稱「1分鐘都不能浪費」而拒絕他的要求，讓男子200公尺蛙式比賽出現驚人的一幕。

哨聲響後所有選手跳入水中奮力向前，唯獨阿瓦雷斯獨自站在出發台上，他高舉雙手以自己方式向西班牙同胞默哀，1分鐘後他才跳進池中開始比賽，在其他選手早已游到回程時，他甚至還沒完成去程，他也是最後一個完成200公尺蛙式賽事的選手。

阿瓦雷斯賽後接受訪問時表示，主辦方告訴他不能在賽前默哀，因此他自己晚1分鐘出賽，更說：「我不介意這樣做，我覺得這樣做比贏得全世界所有的金牌更值得」，官方網頁上最終沒有顯示阿瓦雷斯完成比賽的時間。

(中時電子報)