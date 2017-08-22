單親媽偷六罐奶粉 辯稱在找收銀台
台中市一名30歲吳女，日前在某賣場將6罐嬰兒奶粉塞入隨身背包，被賣場發現報警，警方到場後在其背包找出6罐奶粉，吳女稱身上有帶錢，不是不付錢，因賣場太大，正在找收銀台付帳，並要求讓她付錢了事，但店家堅持追究，警方訊後依觸犯竊盜罪移送地檢署偵辦。
台中市警局第四分局大墩派出所指出，日前接獲店方報案有人竊取商品，員警到場後，於賣場入口處之未結帳走道外攔查到吳女，並在其背包內查到6罐價值4296元的奶粉，詢問這是否未付帳？吳女見事跡敗露，一時語塞，支支吾吾的表示：是買給一歲多女兒喝的奶粉，因為賣場太大，正在找收銀台付錢。警方反問，妳都走出賣場了，是要到哪找收銀台？
警方調閱監視器發現，吳女是由3樓結帳收銀台入場，怎會不知收銀台在哪？推著賣場推車拿了許多商品後，偷偷將6罐奶粉裝入紫色背包，其他商品連同推車則放置在賣場不起眼處，再於2樓賣場入口處離開。
吳女見事跡敗露，採取哀兵姿態表示自己是單親媽媽，現在無業無收入，生活費用都由家人資助，在賣場看到女兒正在喝的奶粉，想說要買回去，身上確實有帶錢，願意付錢了事，希望業者能原諒她，不過業者堅持追究其犯行，全案依觸犯竊盜罪移送法辦。
(中時)
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