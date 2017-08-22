南投家扶中心 彩虹屋啟用

南投家扶中心4樓閒置空間，歷經近半年的討論與裝修，變身為功能齊備的「彩虹屋」，讓家扶在同一時間，提供更多位兒少進行諮商輔導、團體活動等專業服務。

家扶彩虹屋專業服務空間，可供多種類諮商輔導服務，及兒少保護相關服務，包括遊戲治療、團體及個人諮商、成長團體等，讓社工師、諮商師等專業人員運用適當的器材、空間提供受助對象所需的服務。

南投家扶中心主任魏季李表示，感謝育達慈善會、胡玉玲、黃家喜、邱足圓、趙皇賓等善心人士的肯定與贊助，未來提供可近性高、貼近受助對象需求的服務。

(中時)