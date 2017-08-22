世大運》中華隊女子團體 桌球項目2連勝

2017世大運桌球項目今（22日）在新莊體育館開打，中華隊女子團體2連勝。（葉書宏攝）

2017世大運桌球項目今（22日）在新莊體育館開打，中華隊女子團體上午出戰英國，下午對上捷克，都以3比0佳績擊敗對手，首日2戰全勝，明天上午10時，將對上蒙古。

中華隊選手鄭怡靜、陳思羽、劉昱昕上午出征英國，鄭怡靜以11比2、11比7、11比8擊敗對手，陳思羽再以11比8、11比9、11比3取勝，最後，劉昱昕延續隊友們的氣勢，以11比8、11比9、11比3，拿下第3勝，最後總分以3比0，擊敗英國。

下午改由中華隊選手鄭先知、林珈芝、陳思羽出戰捷克，鄭先知以15比13、11比4、8比11、11比6擊敗對手，取得1比0領先，隨後，由林珈芝出賽，以11比9、11比8、11比6奪下第2勝，最後，由陳思羽以7比11、11比4、11比6、11比4，拿下第3勝，最後總分以3比0，擊敗捷克。

(中時)