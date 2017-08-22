拒回本校區上課 外澳分校部分師生想在危樓中上課

頭城外澳分校校舍經檢測結果，是易倒塌建物，一定要拆除重建。（胡健森攝）

明（23）日是宜蘭縣高中職（含）以下的開學日，不過頭城國小外澳分校的開學氣氛恐怕會很不愉快，因為有分校的部分師生不顧分校的校舍已經是危樓的現況，堅拒縣府的安排暫時遷回本校區上課，今天並與縣府教育處發生激烈爭執。

頭城國小外澳分校的校舍已經超過半個世紀，建築相當老舊，今年暑假才有師範大學謝智謀教授帶著學生到外澳分校做校舍彩繪，不料經過專家檢測後，校舍的耐震評估結果相當不理想，確定屬於易崩塌的危險建築。

縣府教育處長簡菲莉表示，教育處在確定外澳分校的校舍建物一定要拆除、無法透過補強方式繼續使用後，已向教育部提出老舊校舍改建申請，但以目前的國家財政狀況，她也確實沒有把握教育部是否能通過這項申請案，因此同時間，教育處也展開評估，將外澳分校併入頭城國小本校區的可行性。

簡菲莉指出，現在教育處的做法就是「申請拆除重建」與「要不要啟動裁、併校」兩個方案同時並進，如果「拆除重建」申請案通過最好，但如果沒有通過改走「併校」這條路，也不是縣府說了算，必須依照教育部訂定的流程走，作業時間至少要半年以上，如果這段時間讓孩子繼續在外澳分校危險的校舍內上課，一但發生地震導致校舍倒塌怎麼辦？因此勢必得先將師生暫時移往本校區上課，教育處也會提供學生上下學的交通補助費，或者是提供專車接送。

頭城國小校長黃志聖表示，明天上午7點半，本校會有老師前往外澳分校對師生柔性勸說，並將願意的學生載回本校區上課，對於不願意的學生，學校則會安排人員就地照顧，如果有老師拒絕回到本校區上課，將依規定紀錄缺曠職，超過3天時間，就送交教評會審議，提報不適任教師予以解聘。

(中時)