震南建廠案 居民行政官司勝訴

螺絲、螺帽大廠震南鐵線公司，獲准進駐台糖新園農場設廠，周邊居民、漁民李耀慶等3人擔憂酸洗廢水污染附近農田、河川，向高雄高等行政法院提起訴訟，請求撤銷高市府開發許可；法院22日下午宣判，撤銷了高市府有條件通過震南開發案環評的環評審查結論，仍可上訴。

環保局強調，經環評委員充分討論，實質審議，始作成審查結論，認定無須進入第2階段環境影響評估的審查結論，是完全本於環評專業所為而符合環境影響評估法相關規定；對判決結果雖感到遺憾，但絕不會氣餒，待收受判決書後再研議後續處理程序。

行政院在2006年推出「大溫暖大投資」計畫，同意台糖分割土地，出租給民營業者進行工業開發，位於阿蓮中路里與路竹竹園里交界的新園農場，陸續有慈陽科技、震南鐵線等6家業者獲准設廠，因震南鐵線的球化線材含酸洗製程，周邊居民害怕酸洗廢水排放污染。

震南建廠環評案，2013年5月獲高市府公告有條件通過，當地居民前年4月向環保署提起訴願，但被環保署以居民並非居住在開發半徑5公里範圍內，無法被認定為利害關係人為由，宣告訴願失敗；隨後，轉戰高雄高等行政法院。

高等行政法院合議庭認為，高市府環評委員會就該案有條件通過環評審查判斷，是針對震南公司所檢具環說書預測評估開發案的廢污水處理情形，如就各種線材皮膜表面酸洗製程的廢水產生氯鹽，其處理前、後之排放量及濃度為何？是否符合質量守恆定律？是出於錯誤事實認定及不完全資訊所致。

合議庭指出，未審查確認震南公司所規劃廢污水處理設施，是否具有可以達成該回收水重複回收再利用達90%以上的可能性存在之前，即以「本案於營運後之廢污水處理回收率須達90%以上」作為其附款，取代「開發行為是否對環境無重大影響之虞」許可要件的審查，並非適法。

(中時)