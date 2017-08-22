福島第一核電廠防輻射汙水凍土牆 22日起全面結凍

東京電力公司福島第1核電廠為防止輻射汙水增加而興建的「凍土牆」22日起開始全面結凍，快的話將於今年秋天完成。凍土牆維持凍結的費用1年高達數十億日圓，是否能達到阻斷輻射汙水的成效還有待觀察。

福島第一核電廠去年3月起投注345億日圓(約新台幣96億5千萬元)興建凍土牆，主要目的是為了防止地下水流入核爐機組廠房，造成輻射汙水增加，計劃在2020年之前將廠房內的輻射汙水全部處理完。

凍土牆的施工方法是在核電廠1至4號機組的周邊約1.5公里的地盤上，每隔1公尺埋進配管，在配管中注入冷卻液使周圍的土結凍，以防止地下水流入機組廠房形成輻射汙水。

但這種方法無法完全阻隔輻射汙水，因此東京電力公司還從1至4號機組周邊的40個水井中抽水，以防止輻射汙水的增加。

(中時)