風雨未如預期，屏縣府：颱風路徑南偏

屏東今日豔陽高照，不少公園出現親子同遊景象。（林和生攝）

天鴿颱風今日上午11點30分解除陸警，屏東縣風雨未如預期，民眾爽放一天豔陽高照的颱風假，為此屏東縣政府解釋，根據中央氣象局預報，風力已達10級停班停課標準，因颱風路徑稍稍南偏，才未讓國境之南感受明顯風雨。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，縣府依據中央氣象局、屏科大及天險公司，針對天鴿颱風路徑及風雨預報資料，都顯示颱風中心將在恆春半島外海50公里通過，會帶來10級陣風，不過路徑在最後一刻南修，加上行進速度加快，所幸沒對縣內造成危害。

不過考量沿海地區適逢初一大潮，擔心颱風過後引進的西南氣流會造成淹水情事，所以颱風遠離，屏縣災防中心仍維持二級開設好一段時間，持續保持警戒；黃建嘉強調，屏縣府停班停課決定，除依據中央氣象局預報，也會以縣民安全為最高考量。

當屏縣府宣布放假後，屏東縣長潘孟安臉書粉絲頁湧現網友留言，彷彿說好般的複製「孟安，你是我今世看過，最帥，最瀟灑的男人了。當風雨來襲，你總是一聲下令，護集所有屏東人的安危。」

「孟安，你的肩膀，是如此的廣闊，當有人需要時，偉大的你總是會讓人覺得安心。 每逢颱風襲來，屏東人民徬徨無助，你總在我們身旁輕輕耳語『不要怕，我已宣告停班停課。』 孟安我愛你」。

更有人留言「孟安我你鐵粉，在這我愛你，我先去綁樹了，上次圍籬歪掉了先去整理了。」各式搞笑留言，展現網友獲悉放假後的小確幸。

(中時)