客家美食料理比賽 中市特產東勢桔柿醬打響名號
「2017客家美食料理比賽」全國分北、中、南、東四區舉辦，其中中區（中、彰、投、苗）由台中市政府主辦，市府客家事務委員會主委劉宏基22日北上出席宣傳記者會，特別介紹台中東勢特產桔柿醬，並邀請東勢柿外桃園負責人吳宏斌介紹桔柿醬的傳統做法，備受矚目，成功為東勢客庄特有的桔柿醬打響名號。
中央客委會今日在台北華山1914文化創意產業園區舉辦2017客家美食料理比賽聯合宣傳記者會，由客家委員會副主委楊長鎮主持，台中市政府客委會劉主委也特別出席為活動宣傳，邀請設籍中部四縣市的民眾參加。
市府客委會主委劉宏基說，為彰顯中、彰、投、苗四縣市的客庄花果廊道生產花卉、水果的產量佔全國大宗的特色，及台中東勢客家庄特有的金桔加甜杮利用傳統釀造方法特製的醬料，並為2018世界花卉博覽會在台中暖身活動，2017中區客家美食料理比賽以「花香、果香、客醬香」為比賽主題，分別受理學生組及社會組報名競賽，鼓勵設籍中部四縣市的朋友參加。
市府客委會表示，2017中區客家美食料理比賽決賽將於10月15日在豐原陽明市政大樓舉辦，當天除能近距離觀賞料理大賽過程，更有主廚上菜秀、DIY、客家美食品嚐、客家藝文表演、客家特色商品販售等豐富精采的活動，歡迎鄕親踴躍前往參觀。
(中時)
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