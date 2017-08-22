國際志工關懷獨居老人，體驗綁蚵串辛勞

國際志工幫獨居阿嬤素描畫像，讓阿嬤非常開心。（張朝欣攝）

張朝欣／雲林報導

台西鄉國際青年志工營10餘名志工，22日與華山基金會共同關懷獨居老人，志工幫阿嬤素描畫像，阿嬤則教大家綁蚵串，志工們得知綁1條蚵串工資僅2元，都很心疼阿嬤的辛苦，但阿嬤樂天地說「錢夠用就好」。

雲林縣遠景發展協會為讓偏鄉國際化，舉辦台西鄉國際青年志工營，今天共有7名香港志工、6名台灣志工，在華山基金會台西站長丁淑惠帶領下，前往社區關懷獨居老人。

2名香港志工發揮所學，為獨居老人素描畫像，93歲的丁蔡也阿嬤看到自己的Q版素描畫像，覺得非常可愛，笑得閤不攏嘴，她說，這是她的第1幅素描畫像，會好好珍藏，但最高興還是這群孩子能來陪她。

阿嬤教導志工們綁蚵串，香港志工第1次接觸綁蚵串，都覺得阿嬤很辛苦，但阿嬤告訴大家錢夠用就好，只要志工們、女兒與外孫能常來陪她，就是她最開心的時候。樂天知命的阿嬤，讓志工們上了寶貴的1課。

遠景發展協會理事長丁仁桐表示，安排國際志工關懷弱勢長輩，是在地服務的課程之一，藉此可讓國外志工深入了解台灣偏鄉的真實生活，此次活動香港志工感受獨居老人的需求，其實只是希望有人陪伴。

(中時)