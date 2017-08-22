好壞概括承受 俄羅斯終於還清蘇聯所欠外債

一般來講，國際上儘管新國家成立了，但選擇繼承了原有國家財產的話，就也必須承受原本國家欠外國的債務。前蘇聯瓦解後，分成了15個國家，俄羅斯繼承了前蘇聯的聯合國安理會常任理事國席次，但也必須接受蘇聯欠的外債，如今終於還完最後一筆外債了。

俄羅斯通訊衛星社22日報導指出，俄聯邦財政部將歸還蘇聯欠波士尼亞和赫塞哥維那的一筆債款，並對此進行了公布和清算。這筆債款是蘇聯所欠的最後一筆外債。

消息中表示，「蘇聯欠波士尼亞和赫塞哥維那的債款為1.252億美元，這筆債款是根據俄羅斯聯邦政府和波士尼亞和赫塞哥維那部長會議之間協定調節達成的」。這筆債款已經在8月8日全部償還完畢，但俄聯邦財政部直到8月21日才公佈。

俄羅斯所欠波士尼亞和赫塞哥維那的債款，是由於此前南斯拉夫（波士尼亞和赫塞哥維那持有其中的一部分份額）對蘇聯進行了貨物供應而產生的。

蘇聯雖然地廣物博，但因為集中發展軍工業和重工業，導致民生用品和糧食短缺，依賴進口。

(中時)