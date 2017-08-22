芬普尼雞蛋風波 屏縣府啟動蛋雞場抽檢

屏縣府啟動蛋雞場抽檢。(林和生翻攝)

繼歐洲、南韓等地出現芬普尼雞蛋後，農委會防檢局昨也確認國產雞蛋驗出數據偏高的芬普尼。農委會緊急召開跨部會會議，決議從21日中午12點到22日中午12點，啟動24小時全台蛋雞場大抽檢。

屏東縣預估蛋雞場共有302場，農業處緊急動員防疫所、畜產科並召集公所獸醫師搭配中央畜產會人員進行全縣蛋雞場採樣工作，更聯繫鄉鎮市公所協助相關抽檢工作，扣除蛋中雞、停養等應採件數約230場。

今日一早派遣8組與九如、鹽埔、里港、新園等公所獸醫師及中央畜產會人員共30人力進行採樣工作，截至下午4點已採樣196場，經送農委會指定送驗單位，結果預定3日後檢出，其餘場將盡快完成抽樣，未依約採樣送檢場將依農委會指示採取管制措施。

(中時)