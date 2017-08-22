天鴿颱風近 保七五大助美籍山友脫困

颱風天鴿海陸警齊發，保七總隊第五大隊撤離登山民眾，有美籍山友撤出雪山主峰時車子無法發動，警方馳援獲得美籍人士比讚肯定台灣警方的貼心。（江詩筑翻攝）

天鴿颱風21日海陸警齊發，雪霸國家公園管理處與保七總隊第五大隊紛紛向山友通知撤離下山，有2名美國籍山友與台灣友人共同攀登雪山主峰，下山之際卻遇到車子發不動，警方前往馳援，讓美籍山友大呼台灣警察第一名。

保七總隊第五大隊表示，21日下午，武陵小隊執勤警員李滄智，於雪山登山口執行天鴿颱風登山客勸離、管制工作時，有2名來自美國的登山客，因車輛無法發動請求幫忙。

李滄智立即協助檢查車輛，發現疑似車輛電瓶電力不足，經利用巡邏車協助接電，並順利發動車輛，讓他們能夠順利下山躲颱風，雙方良好的互動，也讓外國人對台灣留下正面印象，成功展現台灣警察國民外交軟實力，離去前一再稱讚台灣警察的善良、親切與熱心，更當場豎起大拇指高喊「台灣警察NO.1」！

保七總隊第五大隊同時呼籲，雪霸國家公園風景秀麗、山脈稜線迷人，常吸引眾多登山客造訪；惟颱風期間，山區道路遇雨常會落石、崩塌，因此籲請山友，應趁颱風雨勢尚未來臨，天氣尚晴朗時，提前撤離山區，才能避免受困意外。

(中時)