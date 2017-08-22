疑天熱身體不適 工廠工人暈倒送醫不治

嘉義縣民雄鄉頭橋工業區某工廠今下午2點多驚傳一名工人疑天氣熱，身體不適昏倒在地，送醫急救仍宣告不治。(高錦如翻攝)

嘉義縣民雄鄉頭橋工業區某工廠今下午2點多驚傳一名工人疑天氣熱，身體不適昏倒在地，救護人員趕到現場時，該名39歲蔡姓工人已無生命跡象，緊急送往嘉義基督教醫院仍宣告不治，切確死因仍待檢警相驗。

據了解，當時蔡姓工人進行電焊作業，但被發現時人是趴在車底下，同事立即通報消防局，現場員工則認為，疑與今天下午天氣太熱有關，加上蔡男獨自待在悶熱空間，導致蔡男身體不適，當時也沒有人員陪伴在場，無法立即救援，而釀起這場憾事。

嘉基醫院表示，死者到院時已無生命跡象，且身體無外傷，也不像遭電擊意外死亡，經急救後仍回天法術。

(中時)