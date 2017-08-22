高市職訓班開訓 就業率逾7成
高市勞工局1年開辦兩期「職前訓練班」，由於資源有限，錄取率近3成，吸引上千民眾搶破頭報名，更有遠從北部來報考，就因訓練免費、師資優良、輔導就業，民眾趨之若鶩。今天第2梯次開訓，160位錄取學員將接受4個月磨練。
訓就中心主任楊茹憶指出，第2梯次從538位報名者中，經筆試、面試等激烈競爭後，160位學員脫穎而出，接受為期684小時專業訓練，另將搭配期末實習課程，結訓後將輔導就業，依過去統計，就業率高達7成。
她表示，這梯次開設美髮設計師養成班、美容彩顏造型班、食品烘焙班、地方風味小吃班、輕食餐飲實務班、汽機車修護班、電機控制般、水電裝修實務班等8項課程，讓學員學習一技之長，為投身職場或創業，打下堅固基礎。
今日「水電裝修實務班」學長趙璿涵回娘家，受邀與學弟妹經驗談。他做過資訊業、網路行銷、業務開發，辭去台北工作回南部參加水電職訓，陸續考取多張證照後，創業「9453廚房精品瓦斯器具」、「群匠工程企業」，鼓勵學弟妹外，也歡迎加入其團隊。
訓就中心指出，除自辦職訓開班，另委外辦理「服裝多元設計與打版實務班」、「空間設計電腦繪圖與實務班」、「重機械操作人員訓練班」、「卓越餐飲人才技能培訓班」、「照服自訓自用班」等10項課程正招生中，民眾可把握參訓機會。
(中時)
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