太陽能源論壇 鄭文燦：推動綠能發電

桃園市長鄭文燦（左）參加桃園市太陽能源論壇，他表示，能源轉型是台灣重大挑戰，要將再生能源發電提高到總發電量20％，最具有可行性的就是太陽能與風力發電。（甘嘉雯攝）

能源轉型是台灣重大挑戰，要將再生能源發電提高到總發電量20％，桃園市長鄭文燦表示，最具有可行性的就是太陽能與風力發電，22日他出席2017桃園市太陽能源論壇，期待透過對話整合各方意見，配合中央政策，在綠能政策方面持續往前走，達成非核、低碳、減媒、綠能4大目標。

市府目前規畫大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫，在中庄調整池至石門水庫後池堰間設置堤岸道路、原水專管，並將新生的高灘地規畫為綠能源區，面積約250公頃，水域加上陸域面積約3100公頃的「桃園都會公園」，產生的綠能發電將用於親水公園，目前已通過水利署初步規畫評估，未來也會送交中央核定，希望將成為大漢溪畔景觀亮點。

(中時)