李㼈鬼月拍戲不怕 就怕被神明帶出去「趴趴走」！
七月鬼門開，台視8點檔《牡丹花開》主要演員李㼈、孫淑媚、劉曉憶特地聚在一起打牙祭，話夾子一開講到片場靈異事件，李㼈語出驚人表示，自己從小就有靈魂出竅的特異體質能力，常會被神明把靈魂帶出去「到處玩」的經驗。
自爆入行拍戲多年，每到鬼月拍戲時，演員與劇組都有默契，盡量避開談鬼怪事情，擁有「特異體質」的他，之前拍攝《親戚不計較》時，有一場上吊自殺的戲拍攝，開拍前李㼈站上高台練習，沒想到發生意外突然墜地，嚇壞所有人。他笑說，當時就像是「天降神兵」的模樣從高台墜落地，但「聽說」當時的他已經斷氣在地，擁有特異體質的他，也因墜地而「靈魂出竅」，只見現場一片混亂，大家都圍著他。
也因為他擁有特異體質，每回在片場拍戲有靈異體質的副導就很喜歡跑到他身邊，說他「最有安全感」，好兄弟看到他都會主動閃一點去。
(時報周刊)
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