天鴿颱風來襲 蚵農搶收牡蠣減少損失
天鴿颱風來襲，雖然雲林沿海沒有出現強風豪雨，但蚵農們仍不敢掉以輕心，22日一大早全家動員出海搶收牡蠣，蚵農表示風雨雖然不強，但這幾天可能持續降雨，多一分防範、少一分損失。
天鴿颱風雖已遠離台灣，雲林沿海僅間歇下雨，但蚵農還是依以往經驗因應，在颱風前後搶收部分可收成的牡蠣，否則萬一風雨突然變大無法出海，便只能眼睜睜的看著放養好幾個月的牡蠣全部變成空殼。
今天一大早，台西鄉台西港、口湖鄉台子港、箔子寮港等沿海港口，搶收牡蠣的膠筏陸續載運牡蠣回港，一簍簍牡蠣由吊車吊運到卡車上交給中盤商，作業完畢後，蚵農們不忘用繩索將船筏串綁一起，以免因強風吹襲互相撞擊受損。
台西蚵農丁添順表示，牡蠣附苗期最擔心強風吹拂，這幾天大家都擔心不已，今天出海查看，損失輕微，希望這幾天風雨不要增大，以免災情擴大。
口湖蚵農王信傑指出，目前牡蠣仁產地價每台斤約150元，正值肥美期，愈接近中秋節價格愈高，過了中秋後牡蠣便因東北季風增強而消瘦，所以現在享用牡蠣正是時候。
(中時)
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