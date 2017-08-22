莊凱勛火爆摔椅 林辰唏濺血掛彩

羅大佑睽違華語歌壇13年推出新輯《家III》。(圖片提供：種子唱片)

羅大佑睽違華語歌壇13年推出新輯《家III》。(圖片提供：種子唱片)

羅大佑睽違華語歌壇13年推出新輯《家III》。(圖片提供：種子唱片)

圖片提供：種子唱片

莊凱勛與林辰唏在屋內爆發口角、爭執的動作戲，兩人僅簡單套招一次便真實上演「全武行」。(圖片提供：種子唱片)

林辰唏手指濺血掛彩。(圖片提供：種子唱片)

羅大佑睽違華語歌壇13年推出新輯《家III》，不到1個月馬上宣布2017巡迴演唱會「當年離家的年輕人」即將啟動。第三波強打〈致觀音山〉，MV邀請到金鐘獎迷你劇集影帝莊凱勛、台北電影節電影大使溫貞菱及知名演員林辰唏助陣演出，其中莊與林一幕在屋內爆發口角、爭執的動作戲，兩人僅簡單套招一次便真實上演「全武行」戲碼，讓兩人又是掀桌砸東西，又是踢翻椅子、摔門離開的火爆場面。

這場情緒、動作都最為激昂的重要戲份，在激情過後，莊凱勛赫然發現林辰唏手指濺血掛彩，原來是演出的過程中，因雙方都太過投入，導致近身的搏鬥場面不小心誤傷了自己，雖然導演當場中斷拍攝，趕緊帶林辰唏到醫院掛急診，但這灼熱的疼痛感，連林自己都沒有發現，依然專業的在鏡頭前演出，超敬業精神令人欽佩，但這突如其來的意外，雖然嚇壞了眾人，但工作人員也盼望能有「遇血則發」，MV見紅會大紅的好兆頭。

談起〈致觀音山〉的創作情感，其實是回到原點的羅大佑，再次審視自己生長的地方，他形容，「因為小時候我們家住開封街，因此從我們家一眼望過去就能看到觀音山，只要每次回來，它都屹立不搖在那，就像我的隔壁鄰居一樣，它很像從小看護你長大的母親、祖母、阿嬤這樣的感覺。」這種對土地濃烈仰之彌堅的情感，讓他起心動念，決定替童年的記憶「觀音山」寫一首歌紀念懷念。MV將在24日中午12:00在LINE TV首播

(時報周刊)