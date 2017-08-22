黃子佼自招 「第一次」在國小
雞排妹鄭家純應日本成人用品品牌邀請，大聊自慰經，認為DIY一點都不可恥，各國代表也大方提出觀點，韓國代表宋讚養更提出：「在韓國形容一個剛自慰完的時間為『賢者Time』，指的是很多衝動的想法在自慰完之後完全消失，是人生中最理性、最有智慧的時刻。」美國代表杜力也說到自己的看法：「我爸從小跟我說『如果一個東西很久沒有使用，很容易損壞』，當沒有女朋友的時候，只能在房間自己解決了。」
主持人黃子佼則自爆國小就會DIY，身心科醫師楊聰財聽了直言：「現在的青春期已提早至10歲，但這是最近的研究，你算早秋。」
根據去年TENGA的台美自慰行為大調查指出，台灣女性的性幻想對象第一名為劉德華，男性第1名則是林志玲，現場討論熱烈，來自德國的萊梅表示：「在外國女人心中，亞洲帥哥普遍會成為女生的性幻想對象。」鄭家純則驚訝表示：「第3名竟然是動漫人物『娜美』，好特別喔。」
鄭家純的性幻想對象其實也很特別，是日本女星「壇蜜」，單身已久的她笑說，壇蜜實在太性感，可以考慮女女戀。
(時報周刊)
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