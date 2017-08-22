不知哪來憨膽 郵差奮力抓竊賊遭毆傷

桃園郵局郵差楊富程（中）奮勇抓賊，郵局與警方22日都頒獎表揚他的義行。（甘嘉雯攝）

桃園郵局郵差楊富程奮勇抓賊，臉頰下巴處遭竊賊毆傷，所幸沒有大礙。（甘嘉雯攝）

桃園分局青溪派出所所長吳建霖（左）頒發感謝狀給郵差楊富程。（甘嘉雯攝）

桃園分局青溪派出所所長吳建霖（左）頒發感謝狀給郵差楊富程。（甘嘉雯攝）

張嫌到超商偷竊物品，過程遭監視器錄下。（甘嘉雯翻攝）

見義勇為！張姓男子21日上午跑到一間超商貨架前逗留許久，行為怪異，引起店員注意，正要上前查看，只見他把快速將貨架上1罐洋芋片及5瓶人蔘飲品放入袋內，沒結帳就快步走出店外；店長追了出去，大喊有小偷，正在送信的郵差楊富程立刻追了上去，雖遭打了一拳，仍將竊嫌制伏。

「有小偷！」楊富程說，他送信送到敏盛醫院後面南崁溪畔，騎著摩托車加入追捕行列，張嫌（45歲）以三字經辱罵，質疑楊姓郵差多管閒事，還一拳打向楊男下巴，但楊男堅不放手並等到警員到場。

桃園分局22日特別感謝郵差的協助，頒發感謝狀，楊富程說，他下巴還有些紅腫疼痛「也不知道哪來的憨膽」，他說，當時也沒想那麼多，聽到有小偷就跟著追上，到橋下時緊抓住對方的右手，現在回想起來對方比他高壯許多，還好沒有受什麼傷。

(中時)