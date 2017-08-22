台南七股入口意象 地中海風吸睛
台南七股區公所以「七寶」為入口意象，並以藍、白雙色展現海洋風格，讓刻板的區公所感覺更活潑，七股區長莊名豪說，區公所廣場經改造後，已成為藝術文化的展示區，尤其在LED燈光開啟後，Q版黑琵加上蚵殼布置的大圓球、七股特色的藝術燈箱及藍白對比的七寶創作，已經成為新的打卡熱門景點。
莊名豪說，七股以虱目魚、石斑、烏魚、台灣鯛、文蛤、白蝦、牡蠣等七種養殖漁產聞名，地理上又有潟湖、蚵棚、觀夕大道、紅樹林保護區、黑面琵鷺保護區等沿海的自然風光，因此特別用這些在地元素，打造出裝置藝術，以突顯七股特色，行銷七股的人文風光。
入口意象邀請藝術家王丁乙操刀，共花費1個月時間完成；王丁乙說，以藍、白雙色的海洋風格呈現七股風貌，黑面琵鷺及七寶則是表現意象，日間透過陽光浮現層次美感，而夜間LED燈投射光影則有3D立體效果，並選用材質不易腐蝕且輕的橡膠板，降低沿海鹽分影響。
近年來沿海地區流行地中海風格，七股區公所是繼將軍青鯤鯓活動中心、北門井仔腳鹽田公廁，第3個披上地中海藍白風色彩的公共建物。
(中時)
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