世大運》美國正妹練鐵餅 只因貪吃義大利麵

美國隊鐵餅正妹艾曼出席記者會。(李弘斌攝)

美國世大運田徑隊22日召開記者會,除了教練劉易士(Carl Lewis)、布瑞爾(Leroy Burrell)兩位前金牌名將出席,一頭金髮的鐵餅正妹艾曼(Valarie Allman)也很吸睛。其實艾曼曾是嘻哈舞者,竟是因為貪吃義大利麵,才與鐵餅結緣。

「 真是一個奇怪又瘋狂的故事(It's a weird and crazy story)。」艾曼接受《中央社》專訪時,將自己走上鐵餅之路下了如此的註腳。

原來中學時艾曼熱愛嘻哈舞,還曾在美國真人秀節目「舞林爭霸」(So You Think You Can Dance)巡迴演出。相較之下,她雖也參加了學校的田徑隊,在徑賽的表現卻很一般。直到有一次,鐵餅隊宣布只要當天參加練習,晚上就可以參加他們舉辦的義大利麵聚餐,才讓艾曼與鐵餅結下不解之緣。

「我超愛義大利麵,超愛!那是我最喜歡的食物,所以我就跑去參加鐵餅隊的練習,意外發現我在擲鐵餅這方面,有種奇怪的天份。」艾曼笑著說。

艾曼曾在2014年世青田徑賽獲得女子鐵餅銀牌,就讀於史丹佛大學的她,也於2015年參加光州世大運。今年艾曼在全美錦標賽獲得銅牌,也代表美國出征倫敦參加世錦賽,接著隨即轉戰台北,準備明天在臺北世大運粉墨登場。

「所有的努力,都是為了投擲出去的那兩秒鐘。」艾曼說,這是她喜歡鐵餅的原因,過去跳舞的經驗也有助於投擲鐵餅的平衡。這次參加臺北世大運,艾曼沒有特別強調成績目標,反而說這是接觸世界各國文化的好機會,前年她在光州就有很好的體會,這次除了全力比賽,也希望體驗台灣文化,去夜市、廟宇走走。

