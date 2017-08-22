世大運》美國正妹練鐵餅 只因貪吃義大利麵

美國隊鐵餅正妹艾曼出席記者會。（李弘斌攝）

Valarie Allman（@vallman123）分享的貼文 於 2016 年 11月 月 7 6:55上午 PST 張貼

美國世大運田徑隊22日召開記者會，除了教練劉易士（Carl Lewis）、布瑞爾（Leroy Burrell）兩位前金牌名將出席，一頭金髮的鐵餅正妹艾曼（Valarie Allman）也很吸睛。其實艾曼曾是嘻哈舞者，竟是因為貪吃義大利麵，才與鐵餅結緣。

「 真是一個奇怪又瘋狂的故事（It's a weird and crazy story）。」艾曼接受《中央社》專訪時，將自己走上鐵餅之路下了如此的註腳。

原來中學時艾曼熱愛嘻哈舞，還曾在美國真人秀節目「舞林爭霸」（So You Think You Can Dance）巡迴演出。相較之下，她雖也參加了學校的田徑隊，在徑賽的表現卻很一般。直到有一次，鐵餅隊宣布只要當天參加練習，晚上就可以參加他們舉辦的義大利麵聚餐，才讓艾曼與鐵餅結下不解之緣。

「我超愛義大利麵，超愛！那是我最喜歡的食物，所以我就跑去參加鐵餅隊的練習，意外發現我在擲鐵餅這方面，有種奇怪的天份。」艾曼笑著說。

艾曼曾在2014年世青田徑賽獲得女子鐵餅銀牌，就讀於史丹佛大學的她，也於2015年參加光州世大運。今年艾曼在全美錦標賽獲得銅牌，也代表美國出征倫敦參加世錦賽，接著隨即轉戰台北，準備明天在臺北世大運粉墨登場。

「所有的努力，都是為了投擲出去的那兩秒鐘。」艾曼說，這是她喜歡鐵餅的原因，過去跳舞的經驗也有助於投擲鐵餅的平衡。這次參加臺北世大運，艾曼沒有特別強調成績目標，反而說這是接觸世界各國文化的好機會，前年她在光州就有很好的體會，這次除了全力比賽，也希望體驗台灣文化，去夜市、廟宇走走。

(中時電子報)