堂妹到角板山公園玩 慘遭堂哥強行性侵

桃園一對堂兄妹不約而同到復興區角板山公園遊玩，17歲堂哥見四下無人，竟強拉堂妹到廁所內，「再這樣要回去跟阿嬤說」，不理會堂妹強力抵抗，遭堂哥強行脫下她的衣服後性侵，桃園地檢署22日依加重強制交罪嫌，將堂哥起訴。

根據了解，這對堂兄妹同住一屋簷下，去年5月13日傍晚，兩人不約而同地到復興區角板山公園遊玩，堂哥見堂妹獨自一人，竟然對年僅13歲的堂妹伸出狼爪。

(中時)