彩券行老闆不知遺失大筆現金 警尋回

高雄市左營分局啟文派出所員警在超商內發現這只橘色背包，內有現金8萬元。（呂素麗翻攝）

經營彩券行的孫女（左）趕到左營分局啟文派出所領回背包，一再向員警致謝。（呂素麗翻攝）

高雄市1名經營彩券行的孫姓女子，日前將內有8萬元現金的背包遺忘在左營區1家超商內，幸好左營分局啟文派出所警員歐志偉及林育彤執勤到超商巡簽時發現，聯繫到孫女，她才驚覺背包不見了，趕到派出所領回，一再向員警致謝。

警方日前在先勝路及介壽路超商巡簽時，在超商內發現1只橘色背包，經詢問店員表示，可能是顧客忘記帶走，警方查看背包發現內有8萬元現金及證件，為免遭有心人士取走，警方先代保管並隨即尋找背包失主。

背包主人孫女（51歲）經營彩券行，趕至派出所領回背包，懊惱自己一時疏忽，直言幸好有眼尖員警發現背包，離去前頻頻致謝。

(中時)